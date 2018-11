Trasporti: Tajani a "Il Foglio", uno schema misto pubblico-privato per Atac (3)

- La 'rivoluzione' di cui parla Tajani dovrebbe partire dall'alto: "Lo stato decida di intervenire sulla Capitale, invece di sprecare soldi con il reddito di cittadinanza. E a Roma è inutile vantarsi di aver `ripianato' se poi non si fa nulla. E' vero che in passato si è governato male, ma non può essere una scusa. Raggi ha tutto il potere, ha la maggioranza, ma è come se non l'avesse". E la Lega ora ha lanciato un'opa su Roma, ma sul referendum tace: "Il matrimonio con i Cinque stelle paralizza la Lega in tutte le attività di innovazione. Ancora più strano è vedere il M5s, grande sostenitore della democrazia diretta, boicottare un referendum fatto di cittadini che vanno a votare fisicamente, non facendo clic". E si parla - aggiunge - di dare un servizio migliore ai romani e non, come si è detto, di liberalizzare selvaggiamente: "Senza contare che i trasporti sono il biglietto da visita della città: la prima cosa che un turista vede. Come le strade di accesso alla capitale, che anche in paesi difficili, in Africa o in Asia, sono tenute bene proprio perché sono la prima cosa che si incontra entrando in città. Invece dalla Salaria si entra a Roma tra erbacce e prostitute". E sulla metropolitana: "Lo dicevo quando mi sono candidato a sindaco, molti anni fa: serve la grande opera, coinvolgendo le Belle Arti, con le stazioni come piccoli musei". (segue) (Res)