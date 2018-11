Trasporti: Tajani a "Il Foglio", uno schema misto pubblico-privato per Atac (4)

- Ma quello che più preoccupa, riprende Tajani, "è la sensazione di generale apatia, abbandono, sporcizia, morte anche culturale, come se Roma non fosse più neanche la capitale, con un sindaco privo di personalità propria. Se c'è un problema si consulta Beppe Grillo, invece di concentrarsi su questioni che potrebbero essere risolte applicandosi sul territorio, a partire per esempio dall'abusivismo e dalla scolarizzazione nei campi rom. Ma qui ci vuole un sindaco visionario, non certo scelto per sorteggio. Roma è al capolinea - spero che l'Italia non finisca come Roma", ha concluso il vicepresidente di Forza Italia. (Res)