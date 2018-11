Terrorismo: Lavrov, minaccia resta seria nonostante successi lotta contro Stato islamico

- Il terrorismo internazionale rappresenta un serio pericolo, nonostante i successi nella lotta contro il gruppo terrorista dello Stato islamico (Is). Lo ha dichiarato a Mosca il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, alla sessione plenaria della riunione dei vertici dei servizi speciali, delle agenzie di sicurezza e delle forze dell'ordine "Nonostante i significativi successi nella lotta contro l'Is e altri gruppi, i terroristi rappresentano ancora la minaccia più grave per tutti i paesi, senza eccezioni", ha dichiarato il ministro secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Si stanno adeguando alle realtà mutevoli, diversificando le fonti, i canali per ottenere sostegno finanziario, materiale e tecnico. Anche rafforzando i legami con l'industria della droga e con il crimine organizzato", ha aggiunto Lavrov. (Rum)