Usa: elezioni di medio termine, i Democratici conquistano la Camera dei rappresentanti, i Repubblicani mantengono il Senato

- Il Partito democratico Usa ha conquistato il controllo della Camera dei rappresentanti federale e il governo di importanti Stati dell’Unione in occasione delle elezioni di medio termine, tenutesi nella giornata di ieri. Le attività di spoglio in diversi Stati e collegi elettorali sono ancora in corso, ma i Democratici hanno strappato ai Conservatori almeno 25 seggi alla Camera, più dei 23 necessari a invertire i rapporti di forza in quel ramo del Congresso. I Democratici non sono riusciti a materializzare l’“onda blu” auspicata nei mesi scorsi, e i Repubblicani hanno mantenuto il controllo sul Senato federale. Ciononostante, la conquista della maggioranza alla Camera consentirà all’opposizione democratica di ostacolare efficacemente l’azione legislativa dell’amministrazione presidenziale di Donald Trump. (segue) (Was)