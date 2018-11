Usa: elezioni di medio termine, i Democratici conquistano la Camera dei rappresentanti, i Repubblicani mantengono il Senato (3)

- Al momento le proiezioni e i dati parziali indicano una affluenza alle urne assai superiore alla norma, e in alcuni casi addirittura prossima a quella delle elezioni presidenziali 2016. Gli ultimi sondaggi effettuati lunedì, prima del voto, indicano nell’assistenza sanitaria, l’immigrazione e il profilo del presidente Donald Trump gli argomenti avvertiti come prioritari dall’elettorato Usa. La profonda divisione che attraversa l’elettorato statunitense, diviso tra un Partito repubblicano che è ormai espressione del populismo di Donald Trump, e un partito Democratico sempre più orientato su posizioni socialiste, si riflette da oggi nella spaccatura del Congresso federale. Candidati democratici che avevano catturato l’immaginario della sinistra Usa, come il candidato a governatore della Florida Andrew Gillum e Starcey Abrams, prima afroamericana candidata al ruolo di governatore della Georgia, sono stati sconfitti dai loro avversari repubblicani. Nancy Pelosi, leader dei deputati democratici, che pare prossima a riassumere la carica di presidente della Camera, ha rivolto ieri duri attacchi al presidente Trump, affermando che il suo partito riporterà la trasparenza e l’equilibrio dei poteri al Congresso; Pelosi, però, ha anche escluso che i Democratici tentino un impeachment del presidente Usa, come richiesto a gran voce dalle ali più estreme del partito. (Was)