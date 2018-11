Myanmar: esperto Onu sollecita il Bangladesh a un ripensamento sul rimpatrio dei rohingya

- Yanghee Lee, relatore speciale delle Nazioni Unite (Onu) per il Myanmar, ha sollecitato il Bangladesh a “archiviare i piani” per il rimpatrio di migliaia di profughi rohingya nel Myanmar, da dove erano fuggiti per sottrarsi alle violenze dello scorso anno. I due paesi hanno concordato il 30 ottobre l’avvio di rimpatri dalla fine di questo mese; stando a Lee, e più in generale agli esperti delle Nazioni Unite impegnati nel monitoraggio delle condizioni di sicurezza nel Myanmar, i rohingya scontano ancora rischi di violenza e persecuzione, e il loro rientro in territorio birmano non è sicuro. “Il governo del Myanmar ha fallito nel fornire garanzie che (i profughi rohingya) non soffrirebbero di nuovo le medesime persecuzioni e orribili violenze”, recita una nota del relatore Onu; Lee torna a chiedere la soluzione delle “cause di fondo” della crisi, incluso il diritto alla cittadinanza, prima di proseguire all’avvio dei rimpatri volontari. (segue) (Fim)