Myanmar: esperto Onu sollecita il Bangladesh a un ripensamento sul rimpatrio dei rohingya (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Bangladesh e Myanmar hanno concordato di avviare i rimpatri delle centinaia di musulmani rohingya fuggiti in territorio bengalese lo scorso anno, per scampare alle violenze nello Stato birmano di Rakhine. Le operazioni di rimpatrio riprenderanno nonostante il parere delle Nazioni Unite, i cui investigatori hanno accusato Naypyidaw di proseguire una operazione di genocidio ai danni dei rohingya. I profughi musulmani fuggiti in territorio bengalese da agosto dello scorso anno, e concentrati in diversi campi profughi nel distretto di Cox’s Bazar, sono circa 720 mila. La prima fase dei rimpatri dovrebbe riguardare 2.260 rohingya, 485 famiglie in tutto. Dacca e Naypyidaw avevano annunciato un vasto piano di rimpatri volontari già nel novembre dello scorso anno, ma gli ostacoli burocratici e le accuse incrociate di ritardi e irregolarità hanno impedito la concretizzazione degli accordi. Le autorità birmane affermano che negli ultimi mesi oltre un centinaio di rohingya abbia fatto ritorno nel paese; Dacca, però, afferma che ufficialmente i rimpatri non siano ancora iniziati. (segue) (Fim)