Myanmar: esperto Onu sollecita il Bangladesh a un ripensamento sul rimpatrio dei rohingya (4)

- Il governo del Myanmar ha respinto con forza le accuse di Marzuki Darusman, a capo della missione Onu per l’accertamento dei fatti nel paese, che di fronte al Consiglio di sicurezza ha accusato Naypyidaw di proseguire tuttora una campagna di genocidio ai danni dei musulmani rohingya che non sono ancora fuggiti nel Bangladesh. “In questo momento è in corso un genocidio. L’ambasciatore birmano all’Onu, Hau Do Suan, ha replicato che “questo rapporto della missione per l’accertamento dei fatti Onu è del tutto non costruttiva e dettata da pregiudizio. Non l’accettiamo, e condanniamo le richieste di deferire la situazione nel Myanmar alla Corte penale internazionale o ad altri organi indipendenti”, ha detto l’ambasciatore. Durante la sua relazione al Consiglio di sicurezza, la scorsa settimana, Darusman ha dichiarato che gli “indizi” puntano a una prosecuzione di crimini sistematici ai danni dei rohingya su ordine di almeno sei generali dell’Esercito birmano. L’inviato dell’Onu ha criticato duramente anche il consigliere di Stato birmano, Aung San Suu Kyi, colpevole a suo dire di non aver prevenuto i crimini e di aver negato che siano avvenuti. “La rigida posizione del governo di Myanmar è di gran lunga il maggiore ostacolo” all’accertamento dei fatti, ha dichiarato l’inviato. (segue) (Fim)