Myanmar: esperto Onu sollecita il Bangladesh a un ripensamento sul rimpatrio dei rohingya (5)

- Il consigliere di Stato di Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha promesso maggior trasparenza nella gestione della crisi dei rohingya da parte del suo governo. Suu Kyi ha assunto l’impegno in Giappone, dove si trova in questi giorni per prendere parte a una serie di eventi internazionali e per incontrare il primo ministro giapponese Shinzo Abe. Suu Kyi è stata accolta a Tokyo da alcune manifestazioni di protesta, cui ha risposto dicendosi consapevole che la pace e la stabilità del suo paese sono condizioni necessarie per garantirne il sostegno internazionale allo sviluppo economico. “Comprendiamo che la pace, la riconciliazione, l’armonia, la stabilità, la supremazia del diritto e i diritti umani, tutte queste cose devono essere tenute in considerazione quando si fa appello a maggiori investimenti e maggiori opportunità economiche”, ha dichiarato Suu Kyi. “Intendiamo essere del tutto aperti e trasparenti con i nostri amici”, ha aggiunto il consigliere di Stato birmano. “Se avete crucci o preoccupazioni, discutiamone apertamente”. (segue) (Fim)