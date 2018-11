Aerospazio: AirAsia valuta l’acquisto degli aerei Mrj di Mitsubishi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost malese AirAsia sta valutando l’acquisto di aerei di linea Mitsubishi Regional Jet (Mrj) dalla compagnia giapponese Mitsubishi Heavt Industries. Lo ha dichiarato ieri l’ad della compagnia aerea, Tony Fernandes. L’interessamento di AirAsia rappresenta una potenziale ancora di salvezza per il progetto dell’Mrj, il primo aereo di linea sviluppato dal Giappone dagli anni Sessanta ad oggi; il progetto del velivolo ha scontato una serie di ritardi e battute d’arresto che hanno portato all’annullamento di diversi ordini, e a conseguenti problemi di sostenibilità finanziaria. “Ho tenuto colloqui con con Mitsubishi a Tokyo, la scorsa settimana, perché siamo interessati agli Mrj”, ha detto Fernandes, intervistato dal quotidiano “Nikkei”. “Se AirAsia dovesse acquistare l’Mrj sarebbe uno sviluppo enorme per Mitsubishi, perché siamo i clienti numero uno di Airbus”, ha aggiunto Fernandes. Mitsubishi ha rinviato le consegne degli Mrj per ben cinque volte dal 2013, portandolo a metà del 2020. (segue) (Git)