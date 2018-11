Aerospazio: AirAsia valuta l’acquisto degli aerei Mrj di Mitsubishi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto ha subito un nuovo colpo il mese scorso, quando il costruttore di aeromobili canadese Bombardier Inc ha intentato causa contro l’unità aerospaziale di Mitsubishi Heavy Industries Ltd; l’azienda canadese afferma che suoi ex dipendenti abbiano consegnato segreti aziendali a Mitsubishi, e che l’azienda giapponese li abbia impiegati per lo sviluppo del suo aereo di linea regionale Mrj. Bombardier ha intentato la causa anche contro Testing Engineering & Certification Inc (AeroTec), con sede a Seattle, e contro alcuni suoi ex dipendenti. AeroTec sta lavorando con Mitsubishi per ottenere la certificazione dell’Mrj da parte dei regolatori Usa. L’accusa, presentata a una corte di Seattle, è contenuta in un documento di 92 pagine, secondo cui gli ex dipendenti di Bombardier assunti da Mitsubishi e AeroTec hanno portato con sé documenti riservati relativi alla certificazione di aeromobili in Canada e negli Usa. Un portavoce di Mitsubishi ha dichiarato stamattina che le accuse mosse da Bombardier sono “infondate”. “Valuteremo tutti i dettagli e lo dimostreremo nelle sedi appropriate”, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Git)