Aerospazio: AirAsia valuta l’acquisto degli aerei Mrj di Mitsubishi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea malese low-cost AirAsia intende trasformare il Giappone nel suo hub per i viaggi aerei nell’Asia Orientale, concentrandosi in particolare sull’aeroporto di Nagoya, che costituisce già oggi la sua base d’appoggio nel paese. Intervistato durante il Nikkei Global Management Forum di Tokyo, l’ad del gruppo, Tony Fernandes, ha spiegato di essersi personalmente trasferito da Kuala Lumpur a Tokyo per guidare il riposizionamento della compagnia nel paese, dopo un precedente tentativo fallito. “Sono molto determinato a far sì che AirAsia Giappone funzioni”, ha spiegato l’ad, riferendosi alla nuova operazione giapponese dell’azienda, una joint venture tra la compagnia quotata a Kuala Lumpur e investitori giapponesi quali la società di e-commerce Rakuten. Lo stesso Fernandes aveva guidato un primo tentativo di penetrazione in Giappone tramite una joint venture con All Nippon Airways (Ana) nel 2012, ma l’iniziativa era fallita a causa di diverse prospettive culturali. (Git)