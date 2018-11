Corea del Nord: il regime ha esibito per la prima volta un ritratto di Kim Jong-un

- La Corea del Nord ha esibito per la prima volta in pubblico un ritratto del suo leader, Kim Jong-un, un segnale che gli analisti citati dalla stampa sudcoreana giudicano come il segnale della possibile edificazione di un culto della personalità attorno al giovane leader. Rappresentazioni idealizzate del padre e del nonno di Kim – Kim Jong-il e Kim Ilsung – sono esibiti ovunque in Corea del Nord: dalle abitazioni private sino alle piazze e agli edifici pubblici, sotto forma di ritratti, mosaici o statue. Lo stesso non vale per l’attuale leader, nonostante le foto che lo ritraggono in attività dominino i media di Stato di quel paese. Ad oggi, ad esempio, non è nota alcuna statua raffigurante Kim Jong-un. Stando agli analisti, però, le cose potrebbero cambiare dopo la visita nel paese del presidente cubano Miguel Diaz-Canel, all’inizio di questa settimana. Il capo di Stato cubano è stato accolto a Pyongyang con una gigantografia che lo ritrae a fianco di Kim Jong-un: i due ritratti sono stati esposti all’interno dell’Aeroporto internazionale di Pyongyang. (segue) (Git)