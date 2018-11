Corea del Nord: il regime ha esibito per la prima volta un ritratto di Kim Jong-un (3)

- Diaz-Canel ha fatto tappa in Corea del Nord per due giorni a partire da domenica, di ritorno dal suo viaggio ufficiale in Russia. Durante la sosta a Pyongyang, Diaz Canel ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un, con il quale ha concordato il rafforzamento e l’espansione delle relazioni strategiche tra i rispettivi paesi, stando a quanto riferito oggi dai media di Stato nordcoreani. Il presidente cubano ha intrapreso il 1° novembre il suo primo viaggio di Stato nell’Asia. Diaz-Canel ha lasciato Pyongyang martedì per proseguire il suo viaggio in Cina, Vietnam e Laos. L’incontro tra i due leader è stato interpretato da diversi analisti come un tentativo di Pyongyang di esercitare pressione diplomatica sugli Stati Uniti; il regime nordcoreano ha nuovamente indurito la propria retorica nei confronti degli Usa in questi giorni, in vista dell’incontro a New York tra i segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il principale negoziatore nordcoreano, Kim Yong-chol. L’obiettivo di Pyongyang è quello di convincere gli Usa ad ammorbidire le loro politiche sanzionatorie. (Git)