Usa-Corea del Nord: annullato l’incontro tra Pompeo e l’omologo nordcoreano Kim Yong-chol (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington e Pyongyang stanno lavorando all’organizzazione del secondo summit tra i rispettivi leader, Donald Trump e Kim Jong-un. Pompeo aveva annunciato nel corso di una intervista a “Voice of America”, alla fine del mese scorso, di voler incontrare un alto funzionario nordcoreano “nell’arco di una settimana e mezzo o poco più”, per proseguire le discussioni riguardo la denuclearizzazione e il possibile secondo vertice tra Trump e Kim. Stando alle fonti citate dalla stampa sudcoreana, l’incontro è stato posticipato all’inizio di novembre “a causa di circostanze dal lato statunitense”. (segue) (Was)