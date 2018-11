Difesa: al via rassegna aerea di Zhuhai, la Cina esibisce i propri aerei da combattimento di produzione domestica

- Ha aperto i battenti ieri la principale rassegna aerea cinese, la China International Aviation & Aerospace Exhibition di Zhuhai. L’evento è coinciso con una esibizione dei più moderni aerei da combattimento sviluppati e assemblati dall’industria aerospaziale di quel paese, in un apparente messaggio di sfida agli Usa in un contesto di crescente contrapposizione strategica tra i due paesi. Tre aerei da combattimento stealth J-20 hanno sorvolato il luogo della rassegna ed effettuato una serie di acrobazie aeree. Il velivolo, i cui primi esemplari sono entrati in servizio in Cina lo scorso febbraio, “dispongono di una agilità e una manovrabilità superiori a qualche anno fa, quando erano ancora in fase di sviluppo”, ha commentato un alto ufficiale dell’Aviazione cinese presente all’evento. La rassegna aerea di Zhuhai proseguirà per sei giorni sino a domenica; durante la giornata di apertura dell’evento ha eseguito un volo dimostrativo anche un prototipo di J-10B, ultima variante del J-10, il principale cacciabombardiere in servizio con le Forze armate cinesi dal 1998. (segue) (Cip)