Difesa: al via rassegna aerea di Zhuhai, la Cina esibisce i propri aerei da combattimento di produzione domestica (2)

- Tra le novità della nuova variante c’è un nuovo apparato propulsivo con ugelli di scarico in grado di fornire spinta vettoriale. Altri velivoli esibiti dalla Cina sono l’Ag600, uno dei più grandi aerei anfibi al mondo, che ha effettuato il suo primo decollo e atterraggio in mare appena il mese scorso; e il velivolo da trasporto tattico pesante Y-20, in grado di trasportare equipaggiamenti pesanti – inclusi veicoli corazzati – in condizioni ognitempo. All’edizione di quest’anno della rassegna di Zhuhai prende parte un numero record di espositori: circa 770, provenienti da 43 paesi e regioni differenti. Durante la precedente edizione dell’evento, nel 2016, sono stati siglati contratti per la fornitura di 187 aerei dal valore complessivo pari a circa 40 miliardi di dollari. (segue) (Cip)