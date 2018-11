Difesa: al via rassegna aerea di Zhuhai, la Cina esibisce i propri aerei da combattimento di produzione domestica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Singapore Mattis ha anche dovuto fare i conti con i dubbi generati dalle recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump, che il mese scorso ha ventilato possibili dimissioni del segretario della Difesa. Ieri Mattis ha affermato di essere stato contattato da Trump, che gli ha espresso il suo pieno sostegno. Mattis e Wei si sarebbero dovuti incontrare lo scorso settembre a Pechino, in occasione dell’annuale Dialogo bilaterale di alto livello nel campo della difesa; l’appuntamento era stato però cancellato a causa delle crescenti tensioni militari tra i due paesi. Randall Schriver, assistente del segretario della Difesa Usa per l’Asia, ha dichiarato ieri il Pentagono punta a ridurre le tensioni degli ultimi mesi: “Siamo due potenze nucleari con interessi regionali e globali. Dobbiamo assicurarci che quando ci pestiamo i piedi a vicenda, non ci sia il rischio di scivolare verso qualcosa di catastrofico”, ha dichiarato il funzionario. (segue) (Cip)