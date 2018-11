Usa: elezioni di medio termine, consenso presidente Trump sotto il 50 per cento negli Stati contesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hart Research, una delle società che curano i sondaggi effettuati dal “Wall Street Journal” e da “Nbc News”, rileva un tasso di approvazione per il presidente Usa Donald Trump inferiore al 50 per cento in diversi Stati contesi da Democratici e Repubblicani in occasione delle elezioni di medio termine tenutesi ieri; tra questi Stati, dove l'esito del voto di medio termine appare particolarmente incerto, figurano Minnesota e Virginia, dove il consenso al presidente sarebbe fermo a circa il 39 per cento. Il dato avvalora i pronostici circolati dopo la chiusura di gran parte dei seggi negli Usa, secondo cui i Democratici, pur avendo fallito nell’innescare una “onda blu”, sottrarranno ai Repubblicani il controllo della Camera dei rappresentanti. E’ quanto prevede, tra le altre, l’emittente “Fox News”. Al momento i Democratici hanno strappato 18 seggi ai Repubblicani: per invertire i rapporti di forza alla Camera, i Democratici devono conquistare 23 seggi in aggiunta a quelli che controllavano già prima delle elezioni di ieri. Sulla base dei risultati già noti e delle proiezioni di “Fox News”, i Democratici paiono vicinissimi a ottenere questo risultato, agevolati dal fatto che la maggior parte dei seggi interessati dalle elezioni di medio termine fanno riferimento a deputati repubblicani uscenti. (segue) (Was)