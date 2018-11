Aerospazio: Vietjet firma accordo per l’acquisizione di 50 nuovi A321neo

- La compagnia aerea Vietjet e il colosso aerospaziale europeo Airbus hanno firmato un accordo per l’acquisto di altri 50 aerei di linea A321neo, dal prezzo di listino complessivo di 6,5 miliardi di dollari. Le due aziende hanno anche finalizzato un memorandum d’intesa firmato nei mesi scorsi, in occasione del Salone aeronautico internazionale di Farnborough, che prevede la fornitura di assistenza a lungo termine alla compagnia aerea vietnamita per la manutenzione dei motori. Il presidente e ad di Vietjet, Nguyen Thi Phuong Thao, e il chief commercial officer di Airbus, Christian Scherer, hanno firmato i due accordi alla presenza del vicepremier vietnamita, Nguyen Xhuan Phuc, e del primo ministro francese Edouard Philippe, in visita ufficiale al Vietnam. L’accordo prevede una serie di intese accessorie per l’addestramento di piloti, personale tecnico e ingegneri, oltre alla gestione della sicurezza degli apparecchi. (Fim)