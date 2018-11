Filippine: China Telecom presenta un’offerta per la terza licenza di operatore telefonico

- China Telecom e le società controllate dall’imprenditore filippino Dennis Uy hanno presentato una offerta congiunta per la terza licenza di operatore di telefonia mobile offerta dal governo filippino, che ha segnalato dallo scorso anno l’intenzione di spezzare il duopolio esercitato nel paese da Globe Telecom e Pldt. Gli analisti ritengono che le Filippine, con la sua popolazione di 105 milioni di persone, siano un mercato dotato di rilevanti potenzialità di crescita. Le leggi attualmente in vigore nel paese obbligano le aziende straniere interessate alla licenza di operatore telefonico a costituire un consorzio con soggetti nazionali; proprio questo criterio, che prevede un tetto massimo di partecipazione del 40 per cento per le compagnie telefoniche nazionali, sarebbe una delle principali cause dei ritardi nello sviluppo del settore. (segue) (Fim)