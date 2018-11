Filippine: China Telecom presenta un’offerta per la terza licenza di operatore telefonico (2)

- Nei mesi scorsi membri dell’opposizione parlamentare delle Filippine hanno espresso preoccupazione in merito al potenziale ingresso di China Telecom Corp Ltd. nel mercato delle telecomunicazioni nazionale. “Pur concordando che (la qualità del)le telecomunicazioni e la connettività siano un serio problema nel nostro paese, riteniamo sia doveroso verificare l’accordo con la Cina”, recita un comunicato diffuso dalla minoranza parlamentare, che teme China Telecom possa rivelarsi “un cavallo di troia” tramite cui Pechino potrebbe accedere ai segreti di Stato. Manila intende autorizzare un terzo operatore nel mercato nazionale della telefonia mobile entro la fine del primo trimestre 2018, per spezzare il duopolio di Pldt e Globe Telecom Inc. Lo scorso novembre il presidente filippino, Rodrigo Duterte, ha offerto alla Cina di entrare nel mercato filippino delle telecomunicazioni, e l’azienda di Stato China Telecom si è già attivata per proporsi come terzo operatore in quel paese. (segue) (Fim)