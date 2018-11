Filippine: China Telecom presenta un’offerta per la terza licenza di operatore telefonico (4)

- Nel frattempo, gli attuali operatori delle telecomunicazioni filippine si preparano a fronteggiare la competizione cinese. Pldt, società leader del mercato, intende operare spese in conto capitale “storiche” per aggiornare la rete fissa e le infrastrutture senza fili, e fronteggiare così l’ingresso nel mercato nazionale del colosso cinese China Telecom. Lo ha annunciato il mese scorso l’ad della società filippina, Manuel Pangilinan, anticipando investimenti per 50 miliardi di peso (992,4 milioni di dollari) nel corso del prossimo anno. La cifra è superiore del 31,6 per cento ai 38,1 miliardi di peso destinati agli investimenti quest’anno, e ben superiore agli 850 milioni di dollari che la rivale Globe Telecom intende investire il prossimo anno. (segue) (Fim)