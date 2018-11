Filippine: China Telecom presenta un’offerta per la terza licenza di operatore telefonico (5)

- Lo scorso novembre il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha invitato le compagnie cinesi ad assumere un ruolo di primo piano nell’industria delle comunicazioni wireless filippina, aumentando la competizione in un mercato da 5,3 miliardi di dollari che ad oggi è dominato dagli operatori Pldt Inc e Globe Telecom Inc. Il capo di Stato ha offerto alla Cina il diritto a operare nel mercato nazionale della telefonia mobile durante i colloqui con il premier cinese Li Keqiang a margine dell’East Asia Summit di Manila, all’inizio del mese di novembre. L’’offerta, aveva precisato il governo di Manila, non è stata rivolta ad alcun operatore cinese in particolare. (segue) (Fim)