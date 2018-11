Cambogia: il premier Hun Sen crea una “task force” per i gruppi della società civile

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha ordinato l’istituzione di una “task force” in risposta alle rimostranze dei gruppi della società civile, che lamentano le restrizioni imposte loro dalle autorità governative. Il premier ha annunciato venerdì scorso i nomi di otto esperti che andranno a comporre la squadra di lavoro, guidata dal ministro dell’Interno Sar Kheng. Stando a una nota diffusa dal governo cambogiano, il compito degli esperti sarà di “raccogliere informazioni, studiare richieste e proposte e condividere idee con il governo, i ministeri e gli azionisti interessati”. L’obiettivo dell’iniziativa, prosegue la nota, è di “promuovere e rafforzare la consapevolezza della società civile e degli attori coinvolti in merito alla legislazione e ai regolamenti riguardanti l’associazionismo e le ong”. L’annuncio coincide con una visita nel paese dell’inviato delle Nazioni Unite per i diritti, Rhona Smith, che presiede una missione di monitoraggio dopo le critiche mosse dai paesi occidentali per la restrizione delle libertà civili in Cambogia. (segue) (Fim)