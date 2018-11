Cambogia: il premier Hun Sen crea una “task force” per i gruppi della società civile (3)

- La decisione dell’Unione europea di intensificare la tensione sul governo cambogiano minacciando la revoca dell’accesso speciale al mercato comunitario ha allarmato i sindacati dei lavoratori del settore tessile cambogiano, un pilastro dell’economia di quel paese che impiega circa 700mila persone. L’Ue e diversi paesi occidentali hanno contestatole elezioni politiche cambogiane dello scorso luglio, disputate dopo la soppressione per via giudiziaria del principale partito di opposizione del paese e culminate in un trionfo per il partito del primo ministro Hun Sen. La revoca dell’accesso privilegiato al mercato europeo goduto dalla Cambogia potrebbe causare danni economici enormi a Phnom Penh, che dalle esportazioni tessili trae ben il 40 per cento del suo prodotto interno lordo; verrebbero duramente colpiti anche altre importanti industrie cambogiane, come quella dello zucchero. (segue) (Fim)