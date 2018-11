Cambogia: il premier Hun Sen crea una “task force” per i gruppi della società civile (4)

- “Il mercato europeo è importante”, ha commentato At Thon, presidente dell’Unione democratica della Coalizione dei lavoratori tessili cambogiani. “Se gli stabilimenti chiuderanno i battenti sarà dura”. Lo scorso anno le esportazioni cambogiane verso l’Ue, tramite il sistema “Everything but Arms” (Eba), sono ammontate a 5 miliardi di euro. La camera di commercio europea in Cambogia ritiene che la minaccia di una revoca dell’accesso preferenziale al mercato comunitario sia concreta. I produttori, però, mantengono almeno per il momento un’ottica differente. Hoeun Tharith, imprenditore del settore tessile intervistato dal quotidiano “Irrawaddy”, ritiene che la prospettiva di una revoca dell’Eba sia remota; il suo ottimismo è condiviso dall’Associazione cambogiana dei produttori tessili (Gmac), che rappresenta 600 stabilimenti nazionali. (segue) (Fim)