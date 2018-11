Cambogia: il premier Hun Sen crea una “task force” per i gruppi della società civile (5)

- Le autorità cambogiane hanno scarcerato ad agosto 14 ex membri del Partito di soccorso nazionale della Cambogia, la principale forza di opposizione del paese soppressa per via giudiziaria alla fine dello scorso anno, prima delle elezioni che a luglio hanno riconfermato il premier Hun Sen alla guida del paese. La scarcerazione è l’ultima di una serie di rilasci di oppositori politici autorizzati dal premier dopo la schiacciante vittoria elettorale di fine luglio. I 14 oppositori erano stati arrestati a seguito di una manifestazione di protesta culminata in atti di violenza, che secondo diversi attivisti era stata innescata da agitatori pro-governativi. I 14 attivisti liberati ieri erano stati condannati a pene detentive comprese tra sette e 20 anni. (segue) (Fim)