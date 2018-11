Cambogia: il premier Hun Sen crea una “task force” per i gruppi della società civile (6)

- Nei giorni precedenti il governo aveva liberato almeno altri otto attivisti. Tep Vanny, attivista cambogiana leader del movimento per i diritti di proprietà sulle terre, è stata scarcerata una settimana fa assieme ad altri tre attivisti, dopo aver ottenuto una grazia dal re della Cambogia, Norodom Sihamoni. Vanny, madre di due figli, era stata arrestata nel 2016 con l’accusa di “violenza intenzionale aggravata” in relazione alle manifestazioni di protesta del marzo 2013 di fronte alla residenza del premier Hun Sen. Da allora la sua incarcerazione è stata oggetto di contesa tra il governo cambogiano e organizzazioni per i diritti umani, che contestavano l’arresto di Vanny definendolo una persecuzione politica. Per due anni il premier cambogiano non ha esibito alcuna propensione a rilasciare Vanny e gli altri attivisti; eppure, come sottolineato pubblicamente dal governo, il rilascio è avvenuto su sua esplicita richiesta. (segue) (Fim)