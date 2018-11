Cambogia: il premier Hun Sen crea una “task force” per i gruppi della società civile (7)

- L’inattesa clemenza esibita da Hun Sen potrebbe segnalare la preoccupazione del governo cambogiano in merito alla “ramificazioni economiche dello scontento internazionale per le elezioni politiche” del 29 luglio scorso, avvenute nell’assenza sostanziale di una forza di opposizione credibile e culminate nella formalizzazione della Cambogia come un regime a partito unico. A ipotizzarlo è Lucy West, ricercatrice del Griffith Asia Institute consultata da “Asian Correspondent”. Dopo le ultime elezioni, gli Usa hanno imposto sanzioni a diversi esponenti di primo piano dell’amministrazione di Hun Sen, mentre l’Unione europea ha minacciato di riconsiderare le condizioni commerciali privilegiate concesse alla Cambogia. (segue) (Fim)