Cambogia: il premier Hun Sen crea una “task force” per i gruppi della società civile (8)

- La Cambogia è divenuta a tutti gli effetti un sistema a partito unico dopo le elezioni nazionali di domenica 29 luglio. Il Partito del popolo cambogiano (Cpp) del premier Hun Sen, al potere ininterrottamente da oltre tre anni, ha infatti rivendicato la conquista della totalità dei seggi parlamentari, in un’elezione caratterizzate da una elevata affluenza alle urne nonostante la chiamata al boicottaggio da parte di membri dell’opposizione in esilio, e le ripetute critiche della comunità internazionale. Il governo degli Stati Uniti ha già annunciato che valuterà ulteriori misure sanzionatorie, inclusa un’espansione delle limitazioni all’emissione di visti per i membri del governo della Cambogia, a seguito delle “elezioni fallaci” tenutesi in quel paese. (Fim)