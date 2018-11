Imprese: Toyota intende raddoppiare i tagli ai costi in risposta alla guerra commerciale Usa-Cina (8)

- Il conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina inizia a influenzare le dinamiche dei prezzi al consumo in Cina. Il tasso di inflazione al consumo è salito al 2,5 per cento su base annua nel mese di settembre, un incremento di 2 decimi di punto rispetto ad agosto, stando ai dati diffusi ieri dal Dipartimento nazionale di statistica cinese. Si tratta dell’aumento dell’inflazione più significativo da marzo 2014, fatta eccezione per i periodi del Nuovo anno lunare, che tendono a distorcere le letture. L’aumento del tasso di inflazione appare riconducibile in buona parte al maltempo, che ha gravato sulla produzione agroalimentare; i contro-dazi imposti da Pechino alle merci d’importazione Usa, però, hanno giocato a loro volta una parte. L’unità cinese dell’azienda chimica tedesca Henkel, ad esempio, ha aumentato i prezzi degli adesivi e di altri suoi prodotti venduti in Cina questo mese. Citando le tariffe a carico delle merci Usa e l’indebolimento dello Yuan. Henkel aveva già aumentato i prezzi del 16 per cento a luglio. Tra le aziende che hanno aumentato i prezzi figura anche l’unità cinese del conglomerato Usa 3M, importante fornitore dei produttori di smartphone locali. (segue) (Git)