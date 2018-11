Myanmar: 2mila profughi rohingya faranno ritorno dal Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 2,260 musulmani rohingya farà ritorno dal Bangladesh, dove era fuggito per scampare alle violenze dello scorso anno. L’accordo raggiunto all’inizio di questo mese dai governi dei due paesi prevede l’avvio dei rimpatri a partire dal 15 dicembre, stando a fonti locali dello Stato birmano di Rakhine citate dal quotidiano ufficiale “Global New Light”. I profughi verranno accolti presso due centri di ricezione a Ngakhuya e Po Khaung, che secondo le autorità birmane dispongono di appartamenti, cliniche ospedaliere, uffici e di tutti i servizi essenziali. Dacca e Naypyidaw hanno acconsentito lo scorso agosto, e formalizzato questo mese, ad avviare i rimpatri degli oltre 700mila profughi rohingya attualmente in territorio bengalese, nonostante il parere contrario delle Nazioni Unite e di diverse organizzazioni umanitarie, secondo cui a Myanmar quella minoranza musulmana sconta ancora il rischio di violenze e persecuzioni. (segue) (Inn)