Myanmar: 2mila profughi rohingya faranno ritorno dal Bangladesh (2)

- Gli Stati Uniti sono favorevoli ai rimpatri dei musulmani rohingya fuggiti nel Bangladesh lo scorso anno, per scampare alle violenze nello Stato birmano di Rakhine, a patto però che tali rimpatri avvengano su base volontaria. Lo ha dichiarato Robert Palladino, vice-portavoce del dipartimento di Stato Usa, commentando l’accordo raggiunto la scorsa settimana da Dacca e Naypyidaw. “Continuiamo a chiedere che i responsabili (delle violenze) siano posti di fronte alle loro responsabilità, e monitoreremo attentamente i piani per assicurarci che i rimpatri siano volontari”, ha detto il portavoce. La linea di Washington, ha aggiunto il funzionario, punta a “lenire le sofferenze umane e far fronte alle cause primarie del conflitto, della violenza e degli abusi”. (segue) (Inn)