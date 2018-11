Myanmar: 2mila profughi rohingya faranno ritorno dal Bangladesh (6)

- Il 27 agosto scorso l’Onu ha annunciato che i vertici delle Forze armate birmane, incluso il generale Min Aung Hlaing, capo delle Forze armate del Myanmar, dovrebbero essere giudicati dal diritti internazionale per presunti crimini contro l’umanità, incluso quello di “genocidio”. La missione Onu ha chiesto il deferimento del generale alla Corte penale internazionale per le violenze che lo scorso anno hanno spinto circa 800mila musulmani rohingya a fuggire nel Bangladesh. Proprio il 27 agosto, Facebook ha annunciato la rimozione dalla propria piattaforma di 18 account collegati alle Forze armate birmane – incluso quello di Hlaing – di un account Instagram e di 52 pagine web. La camera preprocessuale della Corte penale internazionale ha stabilito il 6 settembre scorso che quest’ultima “potrebbe esercitare la giurisdizione” sulla presunta deportazione dei rohingya dal Myanmar al Bangladesh, anche se per il momento appare improbabile che il caso possa davvero finire di fronte alla corte. (segue) (Inn)