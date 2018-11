Myanmar: 2mila profughi rohingya faranno ritorno dal Bangladesh (7)

- Myanmar ha rifiutato di accettare le conclusioni esposte nel rapporto delle Nazioni Unite. La missione investigativa dell’Onu nel paese afferma, in un rapporto pubblicato il 27 agosto, di aver riscontrato prove di crimini contro l’umanità su “perpetrati su vasta scala” e di “genocidio” dai danni della minoranza musulmana. Durante una sessione del Consiglio di sicurezza Onu, nella giornata di ieri, diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno chiesto che i vertici militari di Myanmar vengano perseguiti dalla giustizia internazionale per i loro crimini. Oggi, però, Naypyidaw ha respinto in toto i contenuti del rapporto dell’Onu. (segue) (Inn)