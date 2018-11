Myanmar: 2mila profughi rohingya faranno ritorno dal Bangladesh (9)

- Un rapporto sulla crisi dei musulmani rohingya pubblicato il 27 agosto dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sostiene che Facebook sia servito da strumento per soggetti “intenzionati a diffondere odio, in un contesto dove per gran parte degli utenti Facebook è Internet”. Il rapporto sostiene che la risposta del social network alla diffusione di odio tramite la sua piattaforma sia migliorata negli ultimi mesi, confermandosi però “lenta e inefficace”. Stando alla commissione d’indagine sul Myanmar autorizzata dal Consiglio per i diritti umani, l’influenza dei messaggi e delle pubblicazioni su Facebook sulle violenze e le discriminazioni reali nel paese birmano merita “un esame indipendente e approfondito”. (segue) (Inn)