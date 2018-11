Usa: elezioni di medio termine, Fox News proietta vittoria dei Democratici alla Camera

- Il Partito democratico degli Stati Uniti strapperà ai Repubblicani la maggioranza alla Camera dei rappresentanti del Congresso federale. E’ la proiezione diffusa da “Fox News” a poche ore dalla chiusura dei seggi negli Usa, dove ieri si sono tenute le elezioni di Medio termine. Al momento i Democratici hanno strappato 12 seggi ai Repubblicani: per invertire i rapporti di forza alla Camera, i Democratici devono conquistare 23 seggi in aggiunta a quelli che controllavano già prima delle elezioni di ieri. Sulla base dei risultati già noti e delle proiezioni di “Fox News”, i Democratici paiono vicinissimi a ottenere questo risultato, agevolati dal fatto che la maggior parte dei seggi interessati dalle elezioni di medio termine fanno riferimento a deputati repubblicani uscenti. (segue) (Was)