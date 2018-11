Usa: elezioni di medio termine, Fox News proietta vittoria dei Democratici alla Camera (2)

- Il Partito repubblicano degli Stati Uniti ha vinto invece la sua battaglia più importante al Senato, mantenendo il controllo del seggio del Texas, grazie alla vittoria del senatore conservatore uscente, Ted Cruz, sul suo avversario democratico, Beto O’Rourke. Al momento i Repubblicani si sono assicurati 50 seggi al Senato su 100, che sommati al voto del vicepresidente Mike Pence garantiscono ai Conservatori la maggioranza di fatto alla Camera alta del Congresso Federale. Le speranze dei Democratici di controllare il Senato erano di fatto già sfumate dopo la sconfitta del senatore democratico uscente dell’Indiana, Joe Donnelly, battuto dal repubblicano Mike Brown. I Repubblicani appaiono in vantaggio anche in Florida, un altro seggio precedentemente controllato dai Democratici: come pronosticato nei giorni scorsi, dunque, i Repubblicani potrebbero perdere il controllo della Camera, ma mantenere o ampliare la loro maggioranza al Senato. (segue) (Was)