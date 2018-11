Usa: elezioni di medio termine, Fox News proietta vittoria dei Democratici alla Camera (3)

- Ben 36 Stati Usa eleggono anche il loro nuovo governatore: tra le elezioni governatoriali più importanti figura quella della Florida, come il democratico Andrew Guillum – un candidato dal profilo socialista, che ha promesso l’assistenza sanitaria universale per i residenti dello Stato – è impegnato in un testa a testa con l’avversario repubblicano Ron Desantis, convinto sostenitore del presidente Trump. Al momento le proiezioni e i dati parziali indicano una affluenza alle urne assai superiore alla norma, e in alcuni casi addirittura prossima a quella delle elezioni presidenziali 2016. Gli ultimi sondaggi effettuati ieri, prima del voto, indicano nell’assistenza sanitaria, l’immigrazione e il profilo del presidente Donald Trump gli argomenti avvertiti come prioritari dall’elettorato Usa. (Was)