Giappone: il governo rivedrà il sistema di assicurazione sanitaria per evitare abusi da parte di cittadini stranieri

- Il governo del Giappone intende rivedere il sistema di assicurazione sanitaria nazionale introducendo criteri più stringenti, specie sul fronte delle coperture, per prevenire abusi da parte di cittadini stranieri. Lo riferiscono fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui l’intervento è parte delle misure propedeutiche al significativo afflusso di lavoratori stranieri nel paese voluto dall’Esecutivo del premier Shinzo Abe, per far fronte al rapido invecchiamento della popolazione. Il principale obiettivo dell’intervento sul sistema assicurativo è impedirne l’utilizzo da parte di cittadini stranieri che non sono mai vissuti in Giappone, a cominciare da parenti e congiunti dei lavoratori stranieri ammessi nel paese. Ad oggi, infatti, il sistema assicurativo – che copre anche le spese mediche per i familiari dei lavoratori – non prevede espressamente il requisito della residenza in Giappone. (segue) (Git)