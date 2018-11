Giappone: il governo rivedrà il sistema di assicurazione sanitaria per evitare abusi da parte di cittadini stranieri (2)

- Il governo del Giappone prevede che il nuovo sistema di visti concepiti per agevolare l’afflusso di lavoratori stranieri comporterà 40mila ingressi a partire dal prossimo aprile, a patto ovviamente che la relativa legislazione passi il vaglio della Dieta. I provvedimenti studiati dall’amministrazione del premier Shinzo Abe per rivedere la Legge sul controllo dell’immigrazione e il riconoscimento dell’asilo istituisce una nuova categoria si “competenze specifiche” per l’ingresso di lavoratori manuali destinati a settori dell’economia nazionale che scontano una grave carenza di manodopera. Il Gabinetto del premier Abe ha firmato il disegno di legge il 2 novembre, e il giorno stesso il provvedimento è stato presentato alla Dieta. La stima di 40mila lavoratori stranieri in arrivo nel paese è basata sul fabbisogno di manodopera dei settori interessati dalla nuova legislazione. Il governo punta all’approvazione dei nuovi provvedimenti entro la sessione parlamentare straordinaria attualmente in corso, ma le opposizioni intendono dar battaglia, affermando che il nuovo quadro legale è troppo indefinito. (segue) (Git)