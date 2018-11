Giappone: il governo rivedrà il sistema di assicurazione sanitaria per evitare abusi da parte di cittadini stranieri (3)

- La scorsa settimana il Partito liberaldemocratico (Ldp) del premier giapponese, Shinzo Abe, ha dato il via libera definitivo ai piani del premier per aumentare significativamente l’afflusso di lavoratori stranieri nel paese. Le misure – inclusa l’introduzione dello status di residenza permanente per i lavoratori stranieri altamente qualificati – hanno ottenuto l’approvazione del Consiglio generale dell’Ldp, e potranno intraprendere ora l’iter formale di approvazione parlamentare. Nei giorni scorsi le misure erano state approvate anche dalla divisione per gli Affari giuridici del partito, nonostante l’opposizione di diversi esponenti conservatori. Alcuni parlamentari dell’Ldp temono che le nuove misure siano l’avvisaglia di una generico rilassamento delle norme sull’immigrazione: un timore che Abe ha tentato di placare questa settimana, nel corso di un intervento alla Dieta: “Non sto programmando di intraprendere alcuna riforma delle cosiddette politiche sull’immigrazione”, ha detto il premier, che ha aggiunto: “Non sto neanche pianificando una fantomatica agenda per accettare senza limiti temporali gli stranieri e i loro familiari sino a una certa percentuale della popolazione giapponese”. (segue) (Git)