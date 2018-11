Stati Uniti: elezioni di medio termine, Trump vota per corrispondenza e Melania twitta “Vota Red”

- Mentre gli elettori degli Stati Uniti si stanno recando nei seggi, tra coloro che hanno votato molto prima del giorno delle elezioni di medio termine ci sono il presidente Donald Trump e la first lady Melania Trump. Una portavoce della Casa Bianca ha infatti confermato martedì che i Trump hanno votato per corrispondenza, non essendo fisicamente a New York. La first lady ha poi incoraggiato gli elettori a "votare Red" in un tweet di martedì mattina. Una portavoce dell'ufficio della first lady, scrive il quotidiano “Washington Post”, non ha risposto alla richiesta di commentare se il tweet è stato creato da Melania Trump o da un membro del suo staff. Infatti il post, se creato da un membro dello staff, potrebbe entrare in conflitto con il Hatch Act, che impone restrizioni sull'attività politica dei dipendenti federali. L'Hatch Act impedisce ai dipendenti dell'amministrazione di usare i soldi dei contribuenti o le risorse federali (incluso un account twitter istituzionale) per scopi politici. Non è però chiaro se un post scritto dalla first lady possa essere soggetto alle stesse restrizioni. "Il nostro team legale sta esaminando questo aspetto, dal momento che è probabile che sia stato twittato di un membro dello staff, e che sarebbe soggetto al Hatch Act", ha detto Jordan Libowitz, direttore delle comunicazioni per Citizens for Responsibility and Ethics di Washington, un gruppo progressivo di controllo governativo. (segue) (Was)