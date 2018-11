Stati Uniti-Canada: telefonata tra segretario Pompeo e ministro Esteri Freeland, discusse sanzioni Iran e caso Khashoggi

- Le sanzioni statunitense all'Iran, il caso Khashoggi e il nuovo accordo commerciale tra Usa-Messico-Canada sono stati tra gli argomenti discussi oggi tra il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, durante una telefonata. Lo riferisce il Dipartimento di Stato in un comunicato stampa. "I due hanno discusso di una serie di questioni globali e bilaterali e anche "delle sanzioni iraniane, della situazione in Nicaragua e dell'accordo Usa-Messico-Canada", afferma il comunicato. I diplomatici hanno anche discusso dell'importanza di fare chiarezza nell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi in Turchia. Sia Pompeo che Freeland hanno concordato che saranno ritenuti responsabili tutte le persone coinvolte nella morte di Khashoggi. (segue) (Was)