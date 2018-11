Argentina: crollo produzione industriale ad ottobre, -11,5 per cento su anno

- Parallelamente alla brusca contrazione dell'economia anche la produzione industriale ha registrato un vero e proprio crollo nel mese di settembre con un rilevamento inferiore dell'11,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2017. È quanto emerge dall'ultimo rilevamento ufficiale effettuato dall'Istituto nazionale di statistica (Indec), secondo il quale inoltre il dato aggregato relativo ai primi nove mesi dell'anno registra invece un -2,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'analisi settoriale rivela che a trainare l'indice al ribasso sono stati soprattutto i settori tessile (-24,6 per cento), metalmeccanico (-20,5 per cento) della plastica (-20,4 per cento) e delle automobili (-15,7 per cento). (segue) (Abu)