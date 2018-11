Argentina: crollo produzione industriale ad ottobre, -11,5 per cento su anno (2)

- Unico settore con registro in attivo è invece quello siderurgico che, secondo quanto riporta il documento dell'Indec, registra un forte aumento delle commesse di acciaio soprattutto destinate al settore petrolifero, in particolare proveniente dall'area in forte espansione del giacimento di Vaca Muerta. In questo settore si registra inoltre un aumento delle commesse di alluminio destinate ad esportazioni. Questi i rilevamenti invece dei restanti settori nel rapporto ufficiale dell'Indec: alimentare -3,2 per cento, tabacco -15,8 per cento, carta -8 per cento, industria editoriale -21,6 per cento, raffinazione -11 per cento, chimica -4,7 per cento. (Abu)