Stati Uniti: elezioni medio termine, chiudono i primi seggi nell'Indiana e nel Kentucky

- Si sono chiusi i primi seggi elettorali delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Gli stati dell'Indiana e del Kentucky sono stati i primi a chiudere i propri seggi, alle 18:00 ora locale (le 00.00 in Italia). La maggior parte dei seggi elettorali sulla costa occidentale chiuderanno entro le 22:00 o le 23:00 ora locale (tra le 4:00 e le 5:00 in Italia). Sebbene la maggior parte dei cittadini statunitensi ha votato il 6 novembre, milioni di persone lo hanno già fatto per corrispondenza o tramite voto anticipato. Più di 30 milioni di voti sono stati stati già espressi entro il 3 novembre, superando il totale delle precedenti elezioni di medio termine di circa 3 milioni. Nell'Indiana il repubblicano Mike Braun è avanti con il 62,9 per cento (fonte Ap) contro il democratico Joe Donnelly. Nel sesto distretto del Kentucky la democratica Amy McGrath sta sfidando il repubblicano Andy Barr. (segue) (Was)