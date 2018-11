Stati Uniti: elezioni di medio termine, lo scontro delle due anime dell'America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due anime degli Stati Uniti potrebbero emettere verdetti diametralmente opposti in queste elezioni di medio termine, un voto che esprimerà inevitabilmente un giudizio su questi due anni del presidente Donald Trump. Da una parte il capo della Casa Bianca deve affrontare un'intensa avversione da parte dei giovani e degli elettori delle minoranze, alla quale si aggiunge una insolita resistenza tra gli elettori bianchi con istruzione universitaria, specialmente di sesso femminile. Una minaccia per i repubblicanii – secondo l'emittente “Cnn” - che potrebbe registrare perdite nelle aree suburbane ben istruite e spesso etnicamente diversificate delle principali aree metropolitane del paese, così come la possibile perdita di seggi in Senato in stati come il Nevada, l'Arizona e forse (anche se meno probabile ) Texas. Dall'altra parte, invece, Trump conserva un forte sostegno tra elettori bianchi evangelici, appartenente al mondo agricolo e non, comprese le donne. Trump ha dato slancio a questi elettori con gli argomenti portati avanti a chiusura della campagna elettorale, tra cui economia, sanità e immigrazione. (segue) (Was)