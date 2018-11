Stati Uniti-Russia: amministrazione Trump avvierà nuove sanzioni contro Mosca su caso Skripal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Trump ha informato il Congresso che la Russia non ha rispettato una serie di requisiti necessari a Mosca per eludere un secondo round di sanzioni statunitensi per l'avvelenamento della ex spia russa nel Regno Unito, Sergei Skripal. L'annuncio è stato fatto martedì, 6 novembre, dal Dipartimento di Stato e dalla commissione Affari esteri della Camera. Mosca non avrebbe fornito garanzie sul fatto che non avrebbe usato agenti nervini contro la sua stessa popolazione e questo ha portato l'amministrazione Trump ad avviare una nuova tranche di sanzioni contro la Russia in base alla legge del 1991 sull'eliminazione delle armi chimiche e biologiche e che andranno a inficiare le già delicate relazioni con Mosca. Il Chemical Biological Weapons Act stabilisce che il Dipartimento di Stato certifichi al Congresso se la Russia abbia soddisfatto le condizioni richieste dalla legge tre mesi dopo la determinazione iniziale del caso Skripal. (segue) (Was)